موسكو: سنعاقب كل من تورط في هجمات أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين الروس

وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن خريطة العمليات العسكرية تُظهر بوضوح تقدّم القوات الروسية في جميع المحاور، في وقتٍ تتكبد فيه القوات الأوكرانية "هزائم متتالية"، وفق تعبيرها.

وفي بيان لها، شددت الوزارة على أن العملية العسكرية الخاصة لا تزال ضرورية بهدف نزع سلاح النظام الأوكراني وضمان أمن روسيا القومي.

كما حمّلت الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية مسؤولية الهجمات التي أوقعت ضحايا في صفوف المدنيين الروس، مؤكدة أن موسكو ستلاحق وتُعاقب جميع المسؤولين عن هذه الهجمات، بمن فيهم من وصفتهم بـ"المتورطين المباشرين".

من جهة أخرى، انتقدت موسكو ما وصفته بـ"الصمت المتعمد" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد الهجمات الأخيرة التي طالت محطة زابوروجيا النووية، معتبرة أن تجاهل الوكالة لهذا التصعيد يعطي انطباعًا بأن كييف تشعر بأنها بمنأى عن المحاسبة الدولية.