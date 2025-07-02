البنتاغون تُخصص 3 مليارات دولار لتطوير الدفاع المضاد للصواريخ



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن شركة لوكهيد مارتن لأنظمة الروتاري والمهام منحت عقدا بقيمة تقارب 3 مليارات دولار لتطوير حلول حاسوبية لنظام الدفاع المضاد للصواريخ "إيجيس".

أوضحت الوزارة في بيان لها: "حصلت شركة لوكهيد مارتن لأنظمة الروتاري والمهام (LM RMS)، ومقرها مورستاون، نيوجيرسي، على عقد حصري لمدة 10 سنوات، بتسليم غير محدد المدة/كمية غير محددة، بقيمة إجمالية تبلغ 2.968.000.000 دولار".

تنص الوثيقة على أن شركة LM RMS ستجري أبحاثا، وتطور مفاهيم وحلولا برمجية لتحديث جميع مراحل نظام الدفاع الصاروخي الباليستي (التخطيط، والكشف، والتحكم، والاعتراض، والتقييم) وفقا للمتطلبات الحكومية، وفقا لروسيا اليوم.

ونظام "إيجيس" للدفاع الصاروخي الباليستي مثبت على مدمرات وطرادات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية.

وينص الإعلان على أن تتولى شركة لوكهيد مارتن للأنظمة الدوارة والبعثات (LM RMS) تنفيذ الدراسات والمفاهيم المستقبلية وتطوير برامج حاسوبية لتحسين القدرات في جميع مراحل حلقة التحكم في إطلاق النار (التخطيط، والكشف، والتحكم، والاشتباك، والتقييم) وفقا لمتطلبات الواجهة الحكومية التي يمكن تسليمها إلى وكالة الفضاء والدفاع الجوي (CSEA) أو أي جهات حكومية أخرى معينة لدمجها في مكتبة المصادر المشتركة و/أو هيكل برمجيات أنظمة القتال المتكاملة.