إعلان

البنتاغون تُخصص 3 مليارات دولار لتطوير الدفاع المضاد للصواريخ

07:53 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

وزارة الدفاع الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن شركة لوكهيد مارتن لأنظمة الروتاري والمهام منحت عقدا بقيمة تقارب 3 مليارات دولار لتطوير حلول حاسوبية لنظام الدفاع المضاد للصواريخ "إيجيس".

أوضحت الوزارة في بيان لها: "حصلت شركة لوكهيد مارتن لأنظمة الروتاري والمهام (LM RMS)، ومقرها مورستاون، نيوجيرسي، على عقد حصري لمدة 10 سنوات، بتسليم غير محدد المدة/كمية غير محددة، بقيمة إجمالية تبلغ 2.968.000.000 دولار".

تنص الوثيقة على أن شركة LM RMS ستجري أبحاثا، وتطور مفاهيم وحلولا برمجية لتحديث جميع مراحل نظام الدفاع الصاروخي الباليستي (التخطيط، والكشف، والتحكم، والاعتراض، والتقييم) وفقا للمتطلبات الحكومية، وفقا لروسيا اليوم.

ونظام "إيجيس" للدفاع الصاروخي الباليستي مثبت على مدمرات وطرادات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية.

وينص الإعلان على أن تتولى شركة لوكهيد مارتن للأنظمة الدوارة والبعثات (LM RMS) تنفيذ الدراسات والمفاهيم المستقبلية وتطوير برامج حاسوبية لتحسين القدرات في جميع مراحل حلقة التحكم في إطلاق النار (التخطيط، والكشف، والتحكم، والاشتباك، والتقييم) وفقا لمتطلبات الواجهة الحكومية التي يمكن تسليمها إلى وكالة الفضاء والدفاع الجوي (CSEA) أو أي جهات حكومية أخرى معينة لدمجها في مكتبة المصادر المشتركة و/أو هيكل برمجيات أنظمة القتال المتكاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية تطوير الدفاع المضاد للصواريخ الدفاع المضاد للصواريخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - محافظ البحر الأحمر يكشف لمصراوي مستجدات حادث غرق "حفار البترول"
مصدر مسؤول لمصراوي: انتشال 4 جثث وجاري البحث عن مفقودين في حادث انقلاب بارجة بخليج السويس