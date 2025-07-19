عاصفة رعدية تودي بحياة 34 شخصًا إثر انقلاب قارب سياحي في فيتنام

فيتنام - (أ ب)

ذكرت وسائل إعلام حكومية أن قاربا سياحيا يقل 53 شخصا انقلب في منطقة ها لونج باي الشهيرة شمالي فيتنام أثناء عاصفة رعدية مفاجئة في فيتنام بعد ظهر اليوم السبت خلال رحلة لزيارة المعالم، وأكدت خدمات الطوارئ وفاة 34 شخصا حتى الآن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" أن عمال الإنقاذ أنقذوا 11 شخصا بينما ما زال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، وهناك ثمانية أطفال بين الركاب الذين تم تأكيد وفاتهم.

وأَفادت الصحيفة بأن القارب انقلب رأسا على عقب بسبب الرياح الشديدة، مشيرًة إلى أن معظم الركاب كانوا من السياح، ومن بينهم حوالي 20 طفلا من هانوي عاصمة البلاد.

وكان قارب "وندر سي" يقل 48 راكبا وطاقما مؤلفا من خمسة أفراد أثناء جولة في ها لونج باي، وهو مقصد ذو شعبية للزوار، بحسب التقارير.

وأصدر رئيس الوزراء الفيتنامي فام منه تشنه تعليمات عاجلة للسلطات حثها فيها على إيلاء الأولوية لعمليات الإنقاذ.