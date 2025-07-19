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زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 300 غارة جوية على أوكرانيا

03:14 م السبت 19 يوليه 2025

فولوديمير زيلينسكي

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موسكو (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام اليوم السبت، إن القوات الروسية شنت هجمات جوية بأكثر من 300 طائرة مسيرة وأكثر من 30 صاروخًا وصاروخ كروز على المدن الأوكرانية ليلًا.


وأفادت تقارير رسمية، بأن زيلينسكي نشر صورًا تظهر الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية في أوديسا، المطلة على البحر الأسود، حيث قُتل شخص وأُصيب ستة آخرين.


وأضاف زيلينسكي، أن مناطق دنيبروبيتروفسك ودنيتسك وخيرسون وزابوريجيا قد قصفت. ودُمرت بنية تحتية مهمة في سومي حيث انقطعت الكهرباء عن الآلاف من الأسر.


وقال زيلينسكي: "مازالت هناك مسيرات في السماء"، مضيفًا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تدمرها وان أجهزة الطوارئ تعمل.


وتابع الرئيس الأوكراني بالقول، إن مدينة بافلوهراد في منطقة دنيبروبيتروفسكي تضررت بشدة جراء القصف، حيث تضرر مبنى سكني، وبنية تحتية مهمة.

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