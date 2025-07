السفارة الأمريكية بالدوحة ترحب بإعلان مبادئ وقف النار في الكونغو

وكالات

رحبت السفارة الأمريكية بالعاصمة القطرية الدوحة بتوقيع إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي حركة " إم 23".

كما أشادت السفارة الأمريكية بالدوحة، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس" اليوم السبت، بالدور القطري، قائلة إن قيادة قطر والتزامها بتعزيز الحوار كان له دور أساسي في دعم التوصل إلى حل سلمي بين أطراف الصراع في الكونغو.

The United States welcomes the signing of a Declaration of Principles between the DRC and representatives of M23. Qatar’s leadership and dedication to fostering dialogue between the parties has been instrumental in supporting a peaceful resolution to the conflict. pic.twitter.com/T7uVOsvaPo