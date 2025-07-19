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السفارة الأمريكية بالدوحة ترحب بإعلان مبادئ وقف النار في الكونغو

03:13 م السبت 19 يوليو 2025

قطر

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وكالات

رحبت السفارة الأمريكية بالعاصمة القطرية الدوحة بتوقيع إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي حركة " إم 23".

كما أشادت السفارة الأمريكية بالدوحة، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس" اليوم السبت، بالدور القطري، قائلة إن قيادة قطر والتزامها بتعزيز الحوار كان له دور أساسي في دعم التوصل إلى حل سلمي بين أطراف الصراع في الكونغو.


ووقعت الكونغو وحركة (إم.23) المتمردة، اليوم السبت، إعلان مبادئ من أجل وقف دائم لإطلاق النار في شرقي البلاد.

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قطر الكونغو الدوحة
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