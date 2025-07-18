ترامب يُوقع أول إطار فيدرالي للعملات المستقرة

وكالات

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانونا جديدا يُعد أول إطار تنظيمي فيدرالي للعملات المستقرة المدعومة بالدولار، في خطوة وُصفت بأنها انتصار كبير لقطاع العملات المشفرة، الذي يسعى لتعزيز موقعه داخل دوائر صنع القرار في واشنطن.

وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض: "تعهدتُ باستعادة الحرية والريادة الأمريكية، وجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، وهذا ما حققناه".

ويُعرف القانون الجديد باسم "GENIUS"، ويحدد آليات إصدار العملات المستقرة من قِبل الشركات الأمريكية، وكيفية إدارتها واستخدامها في عمليات الدفع، كما يمنح هذه الأصول الرقمية اعترافًا رسميًا يُتوقع أن يفتح الباب أمام استخدامها على نطاق أوسع.

ويحظر القانون على أعضاء الكونجرس وعائلاتهم تحقيق أرباح من العملات المستقرة، في حين لا يشمل هذا الحظر ترامب وعائلته، ما أثار انتقادات من بعض الديمقراطيين وأدى لتأخير تمريره في وقت سابق من العام.

وأقر مجلس النواب قانونين آخرين لصالح قطاع الكريبتو، هما "قانون مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)"، و"قانون CLARITY"، واللذان يحظران إنشاء عملات رقمية مركزية، ويمنحان هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) صلاحية الإشراف على الأصول الرقمية الأخرى باستثناء العملات المستقرة. وتمت إحالة القانونين إلى مجلس الشيوخ، دون وضوح حول مصيرهما النهائي.