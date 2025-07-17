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الدفاع الروسية: إسقاط 122 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

08:19 ص الخميس 17 يوليو 2025

وزارة الدفاع الروسية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط 122 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق جنوب غربي البلاد، وشبه جزيرة القرم.

ووفقا للبيان الرسمي للدفاع الروسية، تعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث دمرت 122 طائرة مسيرة منها 43 فوق بريانسك، 38 فوق كورسك، و10 فوقأوريول، 6 فوق سمولينسك، 6 فوق فورونيج، 5 فوق بيلجورود، 3 فوق محيط موسكو، 3 فوق كالوجا، 3 فوق جمهورية القرم،2 فوق أراضي لينينجراد، 2 فوق ليبيتسك، 1 فوق تولا.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لعرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تتواصل منذ 24 فبراير 2022، وفقا لروسيا اليوم.

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