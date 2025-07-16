(وكالات)

أعلن ؤ، مايك هاكابي، اليوم الأربعاء، عزمه حضور جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك تعبيرًا عن دعمه العلني له خلال جلسة محاكمته.

وقال هاكابي، خلال مشاركته في مؤتمر الحكم المحلي في تل أبيب صباح اليوم: "سأذهب اليوم لحضور جزء من المحاكمة، سيكون من المثير أن أشهد هذا الحدث". وأضاف أن حضوره يأتي في إطار "تمثيل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبر مراراً عن رأيه في المحاكمة".

ويأتي موقف هاكابي في أعقاب تصريحات سابقة لترامب الشهر الماضي وصف فيها محاكمة نتنياهو بـ"مطاردة الساحرات"، مطالباً صراحة بوقفها. واعتبر ترامب أن هذه الإجراءات القضائية تُمارس ضد "صديق شخصي له"، بحسب تعبير هاكابي.

وردًا على الانتقادات التي اعتبرت حضوره تدخلاً مباشرا في الشأن القضائي الإسرائيلي، قال هاكابي إن الرئيس الأمريكي "لم يتدخل في سير المحاكمة أو نتائجها، لكنه يرى الأمر شخصيا ويعتبر نتنياهو صديقا مقربا له".

وأشار السفير الأمريكي إلى أن العلاقة بين نتنياهو وترامب تعززت خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة إلى واشنطن، قائلاً: "كان هناك تقارب غير عادي بينهما. الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل فريدة. لدينا حلفاء كثيرون، لكن لدينا شريك واحد فقط، هو إسرائيل".