إعلان

السفير الأمريكي يحضر محاكمة نتنياهو: إسرائيل شريك أمريكا الوحيد

12:31 م الأربعاء 16 يوليه 2025

نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلن ؤ، مايك هاكابي، اليوم الأربعاء، عزمه حضور جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك تعبيرًا عن دعمه العلني له خلال جلسة محاكمته.

وقال هاكابي، خلال مشاركته في مؤتمر الحكم المحلي في تل أبيب صباح اليوم: "سأذهب اليوم لحضور جزء من المحاكمة، سيكون من المثير أن أشهد هذا الحدث". وأضاف أن حضوره يأتي في إطار "تمثيل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبر مراراً عن رأيه في المحاكمة".

ويأتي موقف هاكابي في أعقاب تصريحات سابقة لترامب الشهر الماضي وصف فيها محاكمة نتنياهو بـ"مطاردة الساحرات"، مطالباً صراحة بوقفها. واعتبر ترامب أن هذه الإجراءات القضائية تُمارس ضد "صديق شخصي له"، بحسب تعبير هاكابي.

وردًا على الانتقادات التي اعتبرت حضوره تدخلاً مباشرا في الشأن القضائي الإسرائيلي، قال هاكابي إن الرئيس الأمريكي "لم يتدخل في سير المحاكمة أو نتائجها، لكنه يرى الأمر شخصيا ويعتبر نتنياهو صديقا مقربا له".

وأشار السفير الأمريكي إلى أن العلاقة بين نتنياهو وترامب تعززت خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة إلى واشنطن، قائلاً: "كان هناك تقارب غير عادي بينهما. الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل فريدة. لدينا حلفاء كثيرون، لكن لدينا شريك واحد فقط، هو إسرائيل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفير الأمريكي محاكمة نتنياهو إسرائيل مايك هاكابي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حكومة غزة: "مؤسسة غزة الإنسانية" أداة استخباراتية خطيرة

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة