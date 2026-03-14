ضبط سيدة ونجليها لاتهامهم بالشروع في قتل محاميين بكفر الشيخ (فيديو)

كتب : إسلام عمار

03:11 م 14/03/2026

عمرو الطحاوي المحامي ضحية الدهس في كفر الشيخ

تمكنت أجهزة مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ من القبض على 3 أشخاص، سيدة وأبنائها، على خلفية اتهامهم بالشروع في قتل محاميين، وذلك بعد اصطدام سيارة يقودها أحد المتهمين بالمجني عليهما، بتحريض من والدتهما.

إصابات المجني عليهما

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بوصول كل من:

- عمرو محمود محمود الطحاوي، 35 عامًا، محامٍ، مصاب باشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن، وجرح قطعي بالرأس بطول 10 سم، وحالته حرجة.

- آمال شكري بسيوني جاب الله، 26 عامًا، محامية، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

وذلك إثر اصطدام السيارة بالمجني عليهما وفرّ مرتكبو الحادث.

التحريات والقبض على المتهمين

أكدت التحقيقات أن المتهم الأول، رمزي.أ.ر.ش، 23 عامًا، قاد السيارة بسرعة متجهًا صوب المجني عليهما عمدًا، وكان بجواره شقيقه عبدالرحمن، 21 عامًا، بتحريض من والدتهما انتصار.ر.م.س، 49 عامًا، على خلفية خلافات سابقة مع المجني عليها الثانية.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، لضبط المتهمين وكشف تفاصيل الواقعة.

قرار النيابة

تمكنت الشرطة من ضبط السيدة ونجليها، وأقروا بصحة الاتهامات الموجهة إليهم، حيث حرر المحضر رقم 1048 لسنة 2026 جنح قسم ثان كفر الشيخ، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الموعد القانوني.

