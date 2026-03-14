ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم، أن إيران ستقوم بتدمير البنية التحتية للنفط والغاز في المنطقة إذا ألحقت الولايات المتحدة أي أضرار بالبنية التحتية النفطية على جزيرة خرج، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات على المنشآت العسكرية في الجزيرة ليلة أمس.

وقالت وكالة فارس، المرتبطة بـ الحرس الثوري الإيراني، إنه لم يحدث أي ضرر للبنية التحتية النفطية على جزيرة خرج، لكنها حذرت من عواقب "أي هجوم" على منشآت الطاقة الإيرانية.

وأضافت الوكالة: "إذا حدث ذلك، فستُشعل النار وتُدمَّر جميع منشآت النفط والغاز في المنطقة التي لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها فيها مصالح".

وأشار التقرير، إلى أنه تم سماع أكثر من 15 انفجارًا على الجزيرة خلال الهجمات الأمريكية، التي استهدفت حسب التقرير الدفاعات الجوية، وقاعدة بحرية، وبرج مراقبة المطار، وحظيرة الهليكوبتر.