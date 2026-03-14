إيران تهدد بتدمير البنية التحتية للنفط والغاز في الشرق الأوسط

كتب : وكالات

02:43 م 14/03/2026

إطلاق صاروخ

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم، أن إيران ستقوم بتدمير البنية التحتية للنفط والغاز في المنطقة إذا ألحقت الولايات المتحدة أي أضرار بالبنية التحتية النفطية على جزيرة خرج، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات على المنشآت العسكرية في الجزيرة ليلة أمس.

وقالت وكالة فارس، المرتبطة بـ الحرس الثوري الإيراني، إنه لم يحدث أي ضرر للبنية التحتية النفطية على جزيرة خرج، لكنها حذرت من عواقب "أي هجوم" على منشآت الطاقة الإيرانية.

وأضافت الوكالة: "إذا حدث ذلك، فستُشعل النار وتُدمَّر جميع منشآت النفط والغاز في المنطقة التي لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها فيها مصالح".

وأشار التقرير، إلى أنه تم سماع أكثر من 15 انفجارًا على الجزيرة خلال الهجمات الأمريكية، التي استهدفت حسب التقرير الدفاعات الجوية، وقاعدة بحرية، وبرج مراقبة المطار، وحظيرة الهليكوبتر.

إيران وأمريكا حرب إيران هجمات على الخليج محطات النفط القواعد الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إكس" تعرض تغييرات على ميزة التوثيق بالعلامة الزرقاء.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

"إكس" تعرض تغييرات على ميزة التوثيق بالعلامة الزرقاء.. ما القصة؟
ميزة جديدة من تيك توك لتشغيل الأغاني الكاملة داخل التطبيق.. تفاصيل
أخبار و تقارير

ميزة جديدة من تيك توك لتشغيل الأغاني الكاملة داخل التطبيق.. تفاصيل
بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو
حوادث وقضايا

بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو

قرار جديد من السكة الحديد بسبب سوء الأحوال الجوية
أخبار مصر

قرار جديد من السكة الحديد بسبب سوء الأحوال الجوية
مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.. كيف ترسل الحوالات لمصر عبر محافظ المحمول؟
اقتصاد

مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.. كيف ترسل الحوالات لمصر عبر محافظ المحمول؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص