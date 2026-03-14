أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، عن تعرض الأراضي الأردنية لسلسلة من الاستهدافات المباشرة بصواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي الإيرانية.

ملحمة دفاعية في سماء المملكة

وأوضحت مديرية الإعلام العسكري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الدفاعات الجوية وسلاح الجو الملكي خاضوا مواجهات عنيفة خلال الأسبوع الثاني من الحرب، حيث تم رصد وإطلاق النار على ما مجموعه 85 صاروخاً وطائرة مسيّرة كانت متجهة صوب مواقع حيوية واستراتيجية داخل البلاد.

حصيلة الاعتراضات والخسائر

وكشف البيان عن نجاح الكفاءة القتالية الأردنية في تدمير واعتراض 79 هدفاً معادياً قبل وصولها إلى وجهاتها المقصودة، ومع ذلك، أفاد البيان بأن الدفاعات لم تتمكن من صد 5 طائرات مسيّرة وصاروخ واحد، مما أدى إلى سقوط حطامها وانفجارها داخل الأراضي الأردنية.