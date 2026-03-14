خلال الأسبوع الثاني.. الأردن تعترض 79 صاروخاً ومسيرة إيرانية

كتب : محمد جعفر

02:38 م 14/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، عن تعرض الأراضي الأردنية لسلسلة من الاستهدافات المباشرة بصواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي الإيرانية.

ملحمة دفاعية في سماء المملكة

وأوضحت مديرية الإعلام العسكري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الدفاعات الجوية وسلاح الجو الملكي خاضوا مواجهات عنيفة خلال الأسبوع الثاني من الحرب، حيث تم رصد وإطلاق النار على ما مجموعه 85 صاروخاً وطائرة مسيّرة كانت متجهة صوب مواقع حيوية واستراتيجية داخل البلاد.

حصيلة الاعتراضات والخسائر

وكشف البيان عن نجاح الكفاءة القتالية الأردنية في تدمير واعتراض 79 هدفاً معادياً قبل وصولها إلى وجهاتها المقصودة، ومع ذلك، أفاد البيان بأن الدفاعات لم تتمكن من صد 5 طائرات مسيّرة وصاروخ واحد، مما أدى إلى سقوط حطامها وانفجارها داخل الأراضي الأردنية.

حمد بن جاسم يدعو لإنشاء حلف عسكري خليجي على غرار الناتو
ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
صحتك في رمضان.. كيف يسبب ارتفاع الضغط والسكر تلف الكلى؟
قرار جديد من السكة الحديد بسبب سوء الأحوال الجوية
بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو
