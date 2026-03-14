أبوظبي- (د ب أ)

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم السبت مع تسعة صواريخ باليستية، و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية ، في بيان صحفي اليوم، إنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و1600 طائرة مسيرة".

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات خلفت ست حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، و 141 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من عدة جنسيات ..

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

كانت السلطات الإماراتية في الفجيرة، قد أكدت اندلاع حريق ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة دون وقوع إصابات .

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، في بيان صحفي اليوم،:"تباشر فرق الدفاع المدني بالإمارة التعامل مع الحادث للسيطرة عليه: .

وأهاب المكتب بالجمهور "عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط" .

وكانت مصادر مطلعة قالت إن بعض عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي، الواقع خارج مضيق هرمز، توقفت بعد هجوم بمسيرة واندلاع حريق.