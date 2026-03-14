إعلان

الإمارات تعلن اعتراض 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيّرة

كتب : مصراوي

02:36 م 14/03/2026

صواريخ باليستية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبوظبي- (د ب أ)

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم السبت مع تسعة صواريخ باليستية، و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية ، في بيان صحفي اليوم، إنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و1600 طائرة مسيرة".

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات خلفت ست حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، و 141 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من عدة جنسيات ..

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

كانت السلطات الإماراتية في الفجيرة، قد أكدت اندلاع حريق ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة دون وقوع إصابات .

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، في بيان صحفي اليوم،:"تباشر فرق الدفاع المدني بالإمارة التعامل مع الحادث للسيطرة عليه: .

وأهاب المكتب بالجمهور "عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط" .

وكانت مصادر مطلعة قالت إن بعض عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي، الواقع خارج مضيق هرمز، توقفت بعد هجوم بمسيرة واندلاع حريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تدمر العظام والقولون.. أطعمة احذر الإفراط فيها آخر أيام رمضان
سفرة رمضان

تدمر العظام والقولون.. أطعمة احذر الإفراط فيها آخر أيام رمضان
صحتك في رمضان.. كيف يسبب ارتفاع الضغط والسكر تلف الكلى؟
رمضان ستايل

صحتك في رمضان.. كيف يسبب ارتفاع الضغط والسكر تلف الكلى؟
إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن هالة صدقي بحضور بوسي شلبي (صور)
زووم

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن هالة صدقي بحضور بوسي شلبي (صور)
بيزيرا على مقاعد البدلاء.. تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي
رياضة محلية

بيزيرا على مقاعد البدلاء.. تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي
"السماء صفراء".. عاصفة ترابية تغطي القاهرة
مصراوى TV

"السماء صفراء".. عاصفة ترابية تغطي القاهرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص