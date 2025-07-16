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الجيش الإسرائيلي يبدأ شق محور جديد داخل خان يونس

10:59 ص الأربعاء 16 يوليو 2025

الجيش الإسرائيلي

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(وكالات)


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن استكماله شق محور ميداني جديد داخل مدينة خان يونس بقطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية في المدينة.


وأوضح الجيش أن المحور الجديد يمتد لمسافة 15 كيلومترًا، ويعمل على فصل الأحياء الشرقية لخان يونس عن مناطقها الغربية.


وفي سياق متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش قدم خلال اجتماع "الكابينت" الوزاري المصغر خطة بديلة لإنشاء منطقة "آمنة" أو ما وُصفت بـ"مدينة إنسانية" داخل رفح. وبحسب التقرير، فإن الخطة المقترحة أسرع تنفيذًا وأقل تكلفة مقارنة بالتصورات السابقة.

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