إسرائيل تعد بوقف الهجمات على الجيش السوري جنوبي البلاد



وكالات

قال موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلا عن مسؤول أمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد.

وحسبما قال المسؤول، فإن إسرائيل أبلغت الأمريكيين أنها ستوقف الهجمات على القوات السورية مساء الثلاثاء.

وزعم المسؤول الأمريكي أن الحكومة السورية أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها ترسل دبابات إلى منطقة السويداء في جنوب سوريا، إذ أكدت أن هذا ليس عملا موجها إلى إسرائيل بل محاولة لاستعادة النظام في السويداء.

وشنت إسرائيل غارات جوية على مدينة السويداء جنوبي سوريا، بعد وقت قليل من إعلان الجيش السوري دخولها، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدينة السويداء.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد أصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب قوات الحكومة والأسلحة التي أدخلت إلى السويداء، مشددان على أن "إسرائيل تلتزم بمنع الإضرار بالدروز" في هذا البلد.

أكد نتنياهو وكاتس، أن إسرائيل تلتزم بمنع الإضرار بالدروز في سوريا، مشيرين إلى رابطة الأخوّة العميقة التي تربط بين مواطني إسرائيل الدروز وأبناء طائفتهم في سوريا، سواء من خلال علاقات تاريخية أو عائلية.

وأضاف البيان: "نعمل لمنع النظام السوري من إيذائهم ولضمان نزع السلاح في المنطقة الملاصقة لحدودنا مع سوريا".

من جانبه، أكد توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، أن الولايات المتحدة "منخرطة بنشاط مع جميع الأطراف في سوريا للسعي نحو التهدئة ومواصلة مناقشات الاندماج البناءة".

وأوضح باراك في منشور على منصة "إكس"، أن الاشتباكات الأخيرة في السويداء مثيرة للقلق بالنسبة لجميع الأطراف، مشددا على أن واشنطن تحاول التوصل إلى حل سلمي وشامل يخدم الدروز، والقبائل البدوية، والحكومة السورية، والقوات الإسرائيلية.

ولفت أيضا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه جهود التهدئة والاندماج تتمثل في أن "التضليل، والارتباك، وضعف التواصل هي أكبر التحديات أمام ضمان تحقيق اندماج سلمي ومدروس لمصالح كل طرف".

وأعلن المرصد بارتفاع حصيلة القتلى نتيجة أعمال العنف في السويداء إلى 203 أشخاص منذ اندلاع الاشتباكات الأحد بين فصائل درزية ومسلحين من العشائر وانتشار القوات الحكومية في المحافظة إثر ذلك.

وأعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، الثلاثاء، عن وقف تام لإطلاق النار داخل مدينة السويداء في جنوب البلاد.