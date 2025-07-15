وزير خارجية أمريكا: أولوية ترامب إنهاء النزاع في أوكرانيا



وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أن إنهاء النزاع الأوكراني عبر المفاوضات يعد أولوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "بخصوص الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكد الوزير أن أولوية الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب تظل إنهاء الحرب من خلال تسوية موثوقة عبر المفاوضات".

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن روبيو ناقش مع وزراء خارجية "الترويكا الأوروبية" تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن روسيا لا تزال تنتظر اقتراحا بموعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع أوكرانيا، لكن كييف على ما يبدو لا تعجل في الأمر، وفقا لروسيا اليوم.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في 2 يونيو بتركيا، واستمر اللقاء في قصر تشيراغان بإسطنبول لأكثر من ساعة.

وأسفرت الجولتان عن تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين. وتبادلت موسكو وكييف كذلك الوثائق التي تضمنت رؤيتي الجانبين لتسوية النزاع.