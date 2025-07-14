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كاتس: قصف إسرائيل أهدافا في سوريا رسالة تحذير بأننا سنحمي الدروز

11:49 م الإثنين 14 يوليو 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي مستهدفا دبابات في سوريا في وقت سابق اليوم الإثنين، كان رسالة وتحذير واضحة للنظام السوري بان إسرائيل لن تسمح بالمساس بالدروز في سوريا.

وتابع كاتس مؤكدا أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وهاجمت إسرائيل دبابات عسكرية في جنوب سوريا بالتزامن مع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والقبائل البدوية مع ميليشيا الدروز.

ولقى العشرات حتفهم في القتال الدائر بين الميلشيات المحلية والعشائر في مدينة السويداء، وقد اشتبكت القوات الأمنية الحكومية، التي تم إرسالها اليوم الاثنين لاستعادة الأمن مع الجماعات المحلية المسلحة.

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يسرائيل كاتس الدروز سوريا
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