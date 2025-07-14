وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز إلى فريق التفاوض المتواجد في العاصمة القطرية الدوحة بالتصرف بمرونة فيما يتعلق بموضوع انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق بقطاع غزة في إطار الصفقة.

وبحسب "معاريف"، فإن الوفد الإسرائيلي عرض خرائط محدثة لانسحاب محتمل من مناطق بغزة وعادت المفاوضات لتُدار بكثافة.

وتوقفت المحادثات بين إسرائيل وحماس بسبب إصرار الاحتلال على إبقاء قواته العسكرية في أكثر من 40% من قطاع غزة وفقًا لمقترح تقدمت به تل أبيب الجمعة، وهو ما ترفضه حماس، بحسب ما أفاد مصدر فلسطيني مطلع لوكالة فرانس برس "أ.ف.ب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين خلال الأسبوع الماضي، في محاولة لحثّ كلًا من إسرائيل وحماس على إبرام اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتم خلالها إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء وجثث 18 آخرين مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين.