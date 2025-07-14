الخارجية السورية: هناك من يسعى لإغراق السويداء في فوضى أمنية خطيرة

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته اليوم الاثنين، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الخطير في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وقالت الخارجية السورية، إن ما جرى بالسويداء هي اشتباكات مسلحة بين مجموعات وصفتها بأنها "خارجة عن القانون" من المحافظة ومسلحين من مناطق مجاورة وأسفرت عن قتلى وجرحى.

وأفادت بأن قوى الأمن تعرضت أثناء قيامها لكمائن مسلحة وعمليات خطف في مشهد يؤكد وجود جهات منظمة تسعى لجر السويداء إلى فوضى أمنية خطيرة.

وأكدت الوزارة أن قوى الأمن تقوم بدورها في حماية الأرواح والممتلكات وفرض الاستقرار بالسويداء، مشددة على أن جميع الملفات الأمنية والعسكرية يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة.

ودعت الخارجية السورية الأطراف المحلية في السويداء لتحكيم العقل وتسليم السلاح ووقف أعمال العنف فورًا، كما دعت الدول والمنظمات لاحترام سيادة الدولة السورية والامتناع عن دعم أي حركات متمردة انفصالية.

وتابعت وزارة الخارجية السورية: "نثق بوعي أبناء محافظة السويداء وحرصهم على وحدة وطنهم. والدولة ماضية في حماية الطائفة الدرزية واحترام حقوقها وبسط الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة وحماية جميع المواطنين دون استثناء".