وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نعتزم فرض سيطرة طويلة الأمد على غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل لا تعتزم فرض سيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي خلال مقابلة حصرية مع "يورو نيوز": "ليست لدينا أي نية للقيام بذلك"، مشيرًا إلى أن المخاوف الأمنية تشكّل الدافع لتحرّكات الدولة العبرية في غزة عبر قوله: "فيما يتعلق بقطاع غزة، لدينا فقط مخاوف أمنية".

وأبدى وزير الخارجية الإسرائيلي موقفًا حازمًا من حركة حماس، واصفًا إياها بـ"التنظيم الإرهابي الفلسطيني"، معتبرًا أنها "لا يمكن أن تسيطر على غزة أو أن تكون جزءًا من مستقبل القطاع".

يشار إلى أن بروكسل، تستضيف، اليوم الاثنين اجتماعًا يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بنظرائهم من دول الجوار الجنوبي، بمشاركة لافتة من الوزيرين الإسرائيلي والفلسطيني، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعثر المساعي الدبلوماسية.