إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يواجه كارثة جديدة في قطاع غزة

وكالات

ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية، أن جيش الاحتلال يواجه "كارثة جديدة" في قطاع غزة، في ظل ما وصفته بـ"قتال صعب ومعقد" يدور منذ ساعات في عدة مناطق، خاصة في الجهة الشرقية من مدينة غزة.

ويأتي ذلك وسط تواتر الأنباء عن خسائر إسرائيلية محتملة خلال اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية في حي التفاح وجباليا البلد، حيث جرى استخدام قنابل دخانية وقصف مدفعي مكثف لتأمين عملية إجلاء جوية نفذتها مروحيات إسرائيلية من داخل القطاع.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر منذ فجر اليوم فقط عن استشهاد 28 فلسطينيًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال.