تركيا تعتقل رئيس بلدية شيلا المعارض في إسطنبول

أنقرة- (د ب أ)

قضت محكمة في إسطنبول باعتقال خمسة مشتبه بهم، من بينهم المعارض البارز أوزجور كاباداي، رئيس بلدية شيلا في إسطنبول، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأن المشتبه بهم يواجهون اتهاما بتأسيس منظمة إجرامية، وبالرشوة، والابتزاز، والتلاعب في المناقصات.

جدير بالذكر أن السلطات التركية تعمل على تكثيف التحقيقات التي تجريها مع المعارضة، ما يتسبب في إبقاء الأسواق في حالة توتر.