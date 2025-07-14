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تركيا تعتقل رئيس بلدية شيلا المعارض في إسطنبول

11:35 ص الإثنين 14 يوليه 2025

الشرطة التركية

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أنقرة- (د ب أ)

قضت محكمة في إسطنبول باعتقال خمسة مشتبه بهم، من بينهم المعارض البارز أوزجور كاباداي، رئيس بلدية شيلا في إسطنبول، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأن المشتبه بهم يواجهون اتهاما بتأسيس منظمة إجرامية، وبالرشوة، والابتزاز، والتلاعب في المناقصات.

جدير بالذكر أن السلطات التركية تعمل على تكثيف التحقيقات التي تجريها مع المعارضة، ما يتسبب في إبقاء الأسواق في حالة توتر.

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اعتقال رئيس بلدية شيلا تركيا إسطنبول
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