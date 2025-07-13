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الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق إجراءاته التجارية ضد واشنطن حتى بداية أغسطس

03:17 م الأحد 13 يوليو 2025

أورسولا فون دير لاين

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وكالات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق تدابيره المضادة للتعريفات الأمريكية حتى أوائل أغسطس المقبل.

وقالت دير لاين: "كنا واضحين وما زلنا بأننا نفضل الحل التفاوضي مع الولايات المتحدة ومستعدون لكل السيناريوهات".

وهددت دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بفرض تدابير مضادة على الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين بحلول الأول من أغسطس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس السبت، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي، في إطار ضغط إضافي للدفع نحو إبرام اتفاقات تجارية.

وقال ترامب، في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته "تروث سوشال"، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيرًا إلى دور المكسيك في "تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة"، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

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