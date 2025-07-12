إعلان

حماس لـCNN: محادثات وقف إطلاق النار تعثرت بسبب شروط نتنياهو الجديدة

09:27 م السبت 12 يوليه 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال مسؤول رفيع في حركة "حماس"، اليوم السبت، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و"حماس" قد "تعثرت".

وألقى المسؤول في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا لإضافة شروط جديدة في كل مرة، وآخرها خرائط الانتشار الجديدة لمواقع وجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال مسؤول آخر في الحركة في تصريحات للشبكة ذاتها إن موقف إسرائيل من إعادة الانتشار "هو العقبة الحقيقية" في المفاوضات، مضيفًا أن الحركة لا تصر على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وهو ما كان مطلبا رئيسيا في معظم فترات الصراع.

وأوضح المسؤول: "نحن ملتزمون بانسحاب جزئي بناء على خرائط 19 يناير 2025 مع تعديلات طفيفة".

وكان مسؤول إسرائيلي رفيع قال، الخميس الماضي، لشبكة (سي إن إن)، إن وقف إطلاق النار قد يتم في غضون أيام، لكن نتنياهو أشار بوضوح إلى نيته استئناف الحرب بعد وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما إذا لم تستسلم حماس.
واتهم المسؤول الرفيع في حماس، نتنياهو بعدم الجدية في المفاوضات، موضحا أن "اللهجة الإيجابية التي تحدث بها نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة كانت للاستهلاك السياسي والإعلامي فقط".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو حماس مفاوضات غزة تبادل الأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة