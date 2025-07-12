وكالات



قال مسؤول رفيع في حركة "حماس"، اليوم السبت، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و"حماس" قد "تعثرت".



وألقى المسؤول في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا لإضافة شروط جديدة في كل مرة، وآخرها خرائط الانتشار الجديدة لمواقع وجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.



وقال مسؤول آخر في الحركة في تصريحات للشبكة ذاتها إن موقف إسرائيل من إعادة الانتشار "هو العقبة الحقيقية" في المفاوضات، مضيفًا أن الحركة لا تصر على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وهو ما كان مطلبا رئيسيا في معظم فترات الصراع.



وأوضح المسؤول: "نحن ملتزمون بانسحاب جزئي بناء على خرائط 19 يناير 2025 مع تعديلات طفيفة".



وكان مسؤول إسرائيلي رفيع قال، الخميس الماضي، لشبكة (سي إن إن)، إن وقف إطلاق النار قد يتم في غضون أيام، لكن نتنياهو أشار بوضوح إلى نيته استئناف الحرب بعد وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما إذا لم تستسلم حماس.

واتهم المسؤول الرفيع في حماس، نتنياهو بعدم الجدية في المفاوضات، موضحا أن "اللهجة الإيجابية التي تحدث بها نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة كانت للاستهلاك السياسي والإعلامي فقط".