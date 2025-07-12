حريق في مصنع للبلاستيك في أثينا

أثينا- (د ب أ)

اندلع حريق ضخم في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في مصنع للبلاستيك في ريتسونا، بشمال غرب أثينا، مما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف ودفع إلى إصدار إنذار طارئ للسكان في المناطق القريبة.

واندلع الحريق في ظروف غامضة في مستودع لتخزين المنتجات البلاستيكية وانتشر بسرعة، مما هدد المنشأة بأكملها، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، حسب صحيفة كاثيميرني اليونانية اليوم السبت.

وأصدرت السلطات تنبيها طارئا، بعد الساعة التاسعة صباحا بوقت قصير، محذرة من وجود دخان خطير في المنطقة. ونشرت خدمة الطوارئ 26 رجل إطفاء و10 سيارات، بما في ذلك طائرة للتعامل مع ألسنة اللهب في الأجزاء العلوية من المبنى.

وتشير تقديرات أولية إلى أن الحريق اندلع في منطقة تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، مما أدى إلى انتشاره بسرعة.

يأتي الحريق بعدما تمكنت السلطات اليونانية من إخماد حريق اندلع على بعد نحو 66 كيلومترا من العاصمة أثينا أول أمس الخميس. كما شهدت اليونان 55 حريقا آخر في الغابات والأحراش عبر البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الماضي.