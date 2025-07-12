مسؤولون: نتنياهو يهدد بضرب إيران.. وترامب لا يمانع

وكالات

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء تواجده في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تل أبيب ستنفذ ضربات عسكرية ضد إيران إذا استأنفت نشاطها النووي، وفقًا لما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب أكد لنتنياهو أنه يفضل الحلول الدبلوماسية مع إيران، لكنه في الوقت ذاته لن يعارض الخطة الإسرائيلية بشن هجوم.

ولفتت إلى أن ترامب يأمل في استخدام التهديد الإسرائيلي باستئناف الهجمات التي توقفت في يونيو الماضي لإقناع إيران بالتوقيع على اتفاق يمنعها من تطوير قنبلة ذرية.

وأوضح مسؤول إسرائيلي للصحيفة، أن إسرائيل ستتخذ قرارها بناءً على مدى جدية إيران في المحاولة لإعادة إحياء برنامجها النووي، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال لن تنتظر الحصول على موافقة أمريكية صريحة لشن هجومًا على طهران.

وقال المسؤول، إن نتنياهو قد يواجه ضغوطًا من ترامب لعدم ضرب إيران من أجل الحفاظ على المحادثات الدبلوماسية التي كانت تجريها واشنطن مع طهران خلال الشهور الماضية لكنها توقفت بسبب الحرب التي شنتها تل أبيب على طهران في 13 يونيو الماضي.







