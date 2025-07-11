وكالات

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت تجمعات للجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس بقذائف هاون من عيار 60 ملم.

وأضافت في بيانها أنها استهدفت تحشدات للقوات الإسرائيلية المتمركزة في محيط مسجد حليمة جنوب مدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار نفسه.