سرايا القدس تعلن استهداف قوات إسرائيلية بقذائف هاون في خان يونس
10:14 م الجمعة 11 يوليه 2025
وكالات
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت تجمعات للجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس بقذائف هاون من عيار 60 ملم.
وأضافت في بيانها أنها استهدفت تحشدات للقوات الإسرائيلية المتمركزة في محيط مسجد حليمة جنوب مدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار نفسه.
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