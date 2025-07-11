مقتل 23 شخصًا على الأقل في غارة جوية على دير بوذي في ميانمار

(أ ب)

قالت مصادر منفصلة اليوم الجمعة، إن غارة جوية استهدفت ديرا بوذيا في منطقة ساجاينج بوسط ميانمار أسفرت عن مقتل 23 شخصًا على الأقل كانوا يحتمون داخل مجمع الدير.

وأفاد عضو في إحدى مجموعات المقاومة بأن الهجوم الجوي الذي وقع ليلاً على الدير في قرية لين تالو ببلدة ساجاينج في المنطقة أصاب نحو 30 شخصًا آخرين، بينهم 10 في حالة حرجة.

وقال عضو المقاومة - الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته - لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) ، إن 23 مدنياً بينهم أربعة أطفال لقوا حتفهم بعد أن أسقطت مقاتلة قنبلة في حوالي الساعة الواحدة صباحًا على مبنى في دير القرية، حيث كان أكثر من 150 شخصًا من القرى المجاورة يحتمون هربًا من القتال الذي شهدته المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت إذاعة "ديمكراتيك فويس أوف بورما" المستقلة عن مصادرها القول، إن عدد القتلى قد يرتفع إلى 30 شخصا، وهو ما لم يتم تأكيده على الفور.

ولم تصدر أية تعليقات عن الجيش على الحادث الذي وقع في الدير الواقع على مساحة نحو 35 كيلومترا (20 ميلاً) شمال غرب ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد.

يشار إلى أن الجيش قال في الماضي إنه لا يستهدف سوى الأهداف العسكرية المشروعة، واتهم قوات المقاومة بالإرهاب.

وتشهد ميانمار اضطرابات واسعة منذ أن استولى الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي في فبراير 2021، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية.