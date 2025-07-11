فيتنام تتفاجأ بإعلان ترامب نسبة الرسوم الجمركية وتسعى لخفضها



هانوي- (د ب أ)

أفادت مصادر مطلعة بأن القيادة في فيتنام فاجأها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنه سوف يوافق على فرض رسوم بمعدل 20 %، ولكن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مازالت تسعى لخفض النسبة.

ومباشرة بعد المكالمة الهاتفية التي أجريت مع ترامب الأربعاء الماضي، أبلغ الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام فريقه التفاوضي بمواصلة العمل لخفض الرسوم، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المحادثات.

وأضافت المصادر أن نسبة الرسوم الجمركية البالغة 20 % كانت مفاجئة حيث كانت فيتنام تعتقد أنها ضمنت نطاقا أكثر تفضيلا في هذا الشأن، طبقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.

وقبل الاتصال الهاتفي، كانت فيتنام تدفع حتى تصبح الرسوم في نطاق 10 – 20 %.

ولم تتحدث وسائل الإعلام الفيتنامية كثيرا عن نسبة الـ20%.

وفي مذكرة حكومية أُرسلت للصحافة المحلية، واطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، جرى التوجيه بعدم نشر محتوى غير واضح أو تكهني في طبيعته وبدون موافقة مشتركة بين فيتنام والولايات المتحدة.

ولم ترد وزارة الخارجية الفيتنامية على الفور على طلب للتعقيب.