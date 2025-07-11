موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "بين الساعة 23:00 و7:00 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان أنه "تم تدمير 53 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي أوريول وموسكو، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي القرم، و4 طائرات مسيرة فوق كل من أراضي مقاطعة ليبيتسك وفوق البحر الأسود، وطائرتين مسيرتين فوق كل من أراضي مقاطعتي روستوف وكالوجا".

من جانبها، ترد روسيا على الهجمات التي تشنها كييف بعمليات قصف صاروخي وبالطائرات المسيرة على الأراضي الأوكرانية .