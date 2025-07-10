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فيديو.. الحوثيون يستهدفون سفينة "ماجيك سيز" ويغرقونها بالبحر الأحمر

01:17 م الخميس 10 يوليه 2025

هجمات الحوثي على السفن

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وكالات

أظهرت لقطات نشرتها الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، عملية استهداف سفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر التي كانت في طريقها إلى إسرائيل.

وخلال المقطع المصور، ظهر عدد من عناصر القوات الخاصة التابعة للجماعة اليمنية خلال اقتحامهم السفينة، قبل استهدافها بصواريخ ومسيرات وإغراقها في النهاية.

وأوضح الحوثيون، أنهم استخدموا قوارب مسيرة وأجهزة تفجير لاصقة على البدن الخارجي للسفينة لإغراقها.

وأكدت قوات "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، أن الحوثيين اقتربوا من السفينة بقوارب صغيرة، وأن طاقمها المؤلف من 22 شخصا غادرها بعد اندلاع حريق على متنها.

فيما أفادت "الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية" بأنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم بواسطة سفينة تجارية كانت في المنطقة.

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الحوثيون سفينة ماجيك سيز جماعة أنصار الله
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