فيديو.. الحوثيون يستهدفون سفينة "ماجيك سيز" ويغرقونها بالبحر الأحمر

وكالات

أظهرت لقطات نشرتها الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، عملية استهداف سفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر التي كانت في طريقها إلى إسرائيل.

وخلال المقطع المصور، ظهر عدد من عناصر القوات الخاصة التابعة للجماعة اليمنية خلال اقتحامهم السفينة، قبل استهدافها بصواريخ ومسيرات وإغراقها في النهاية.

شاهد لحظة إغراق السفينة التجارية "ماجيك سيز"، بعد استهدافها من قِبل القوات المسلحة اليمنية، بعد خرقها لحظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/AH4lchDEQ5 — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) July 8, 2025

وأوضح الحوثيون، أنهم استخدموا قوارب مسيرة وأجهزة تفجير لاصقة على البدن الخارجي للسفينة لإغراقها.

وأكدت قوات "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، أن الحوثيين اقتربوا من السفينة بقوارب صغيرة، وأن طاقمها المؤلف من 22 شخصا غادرها بعد اندلاع حريق على متنها.

فيما أفادت "الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية" بأنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم بواسطة سفينة تجارية كانت في المنطقة.