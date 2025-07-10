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مقتل 8 مدنيين في قصف لقوات الدعم السريع على مأوى غربي السودان

12:54 م الخميس 10 يوليه 2025

قوات الدعم السريع

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(وكالات)


أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، اليوم الخميس، أن ثمانية مدنيين قد قتلوا في قصف نفذته قوات الدعم السريع على مأوى للنازحين في مدينة الفاشر المحاصرة، وفق ما أفاد به مصدر طبي للوكالة الفرنسية.


وأوضح المصدر، في تصريح لـ "فرانس برس"، أن القصف وقع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، حيث استهدفت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مأوى احتمى فيه عدد من المواطنين الفارين من المعارك بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.


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