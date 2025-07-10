الجيش الروسي يعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو - (د ب أ)



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل.



وقال البيان "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، واعترضت 14 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وأضاف البيان أنه "تم تدمير ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، واثنتين فوق أراضي منطقة بيلجورود، واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي منطقة بينزا وواحدة فوق أراضي منطقة كورسك".



ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.





