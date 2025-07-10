محكمة كورية جنوبية تؤيد القبض على الرئيس السابق



وكالات

أيدت محكمة كورية جنوبية القبض على الرئيس السابق يون سوك يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية في ديسمبر، إذ قبلت زعم المدعي الخاص بأن هناك "خطورة من تخريبه للأدلة".

وسيعود يون، الذي تمت الإطاحة به في أبريل بعدما أيدت المحكمة الدستورية اتهامه بالتقصير، إلى مركز الاحتجاز الواقع قرب سول بعد أربعة شهور.

وتم الإفراج عنه في مارس بعدما أبطلت محكمة سول المركزية الإقليمية قرار القبض عليه في يناير، مما أتاح له حضور محاكمته على خلفية التمرد دون احتجازه.

ويتولى مدعٍ خاص النظر في القضية الجنائية الخاصة بالرئيس السابق على خلفية خطوته الاستبدادية بما في ذلك إساءة استغلال السلطة وتزوير مستندات رسمية وتعطيل مهام رسمية.

وأصدر محامو يون بيانا يدين طلب الاعتقال باعتباره "مبالغا فيه وباطلا"، وفقا لروسيا اليوم.