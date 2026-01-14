إعلان

ألمانيا تحذر شركات الطيران من دخول المجال الجوي الإيراني

كتب-عبدالله محمود:

10:15 م 14/01/2026

ألمانيا

حذرت ألمانيا مساء اليوم الأربعاء، شركات الطيران من دخول المجال الجوي الإيراني.

وفي بيان رسمي، أصدرت السلطات الألمانية مذكرة جديدة تحذر شركات الطيران الألمانية من دخول المجال الجوي الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت طالبت وزارات خارجية بريطانيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا، جميع رعاياها بمغادرة إيران فورًا، ودعت مواطنيها إلى عدم السفر إليها.

وفي تصريحات لـ"رويترز"، ورجح مسؤولون أوروبيون، أنه من الممكن أن تشن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران "خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وتتزامن تصريحات المسؤولين الأوروبيين لوكالة "رويترز"، مع تأكيد مسؤول أمريكي بدء سحب بعض الأفراد من قواعد رئيسية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي، في ظل تصاعد التوترات وتهديدات الرئيس دونالد ترمب.

ألمانيا ألمانيا تحذر شركات الطيران المجال الجوي الإيراني شركات الطيران الألمانية

