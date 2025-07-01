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ترامب: أوباما كان سيئا أما بايدن فهو أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا

11:36 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

دونالد ترامب

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وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددًا من أسلافه في البيت الأبيض، واصفاً الرئيس السابق جو بايدن بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، فيما اعتبر أن باراك أوباما كان "رئيساً سيئاً"، موجهاً انتقادات حادة أيضاً للرئيس الأسبق جورج بوش الابن بسبب سياساته في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في تصريحات إعلامية على متن الطائرة: "كان أوباما رئيسًا سيئًا، أما بايدن فهو الأسوأ في تاريخ بلادنا"، مضيفًا: "بوش لم يكن يجب أن يذهب إلى الشرق الأوسط ويفجر المنطقة برمتها، لذلك لا أعطيه درجات عالية أيضاً".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه جو بايدن، إذ هاجمه بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية، مركزًا هجماته على ملف الهجرة وأمن الحدود، حيث اتهم بايدن بالسماح بدخول ملايين المهاجرين "القتلة" وتجار المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر حدود مفتوحة وغير آمنة، واصفًا إدارته بالفاشلة في التعامل مع أزمة الهجرة.

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