ترامب: الشعب السوري عظيم ويقوده رجل قوي وطيب

وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشعب السوري عظيم ويقوده رجل قوي وطيب (الرئيس المؤقت أحمد الشرع) ورفعت العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة.



يذكر أن البيت الأبيض، قد أعلن مساء أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً ينهي جزءاً كبيراً من العقوبات المفروضة على سوريا، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم الثلاثاء.



وأوضح مسؤولون أمريكيون أن الأمر التنفيذي الجديد يهدف إلى تفكيك بنية برنامج العقوبات المفروض على دمشق، ويمثل تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه سوريا منذ إعلان حالة الطوارئ بشأنها عام 2004، والتي سيتم إنهاؤها بموجب القرار.