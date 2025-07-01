وكالات



أعلن الكرملين، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت عدداً من الملفات الدولية، أبرزها النزاع في أوكرانيا والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.



ووفق بيان صادر عن الرئاسة الروسية، حمّل بوتين الدول الغربية مسؤولية النزاع الأوكراني، واصفًا إياه بأنه "نتيجة مباشرة" لسياسات تجاهلت مصالح الأمن القومي الروسي، وسعت لتحويل أوكرانيا إلى "منصة معادية لروسيا"، على حد وصفه.



وأضاف بوتين أن أي تسوية للصراع يجب أن تكون شاملة وتعالج الأسباب الجذرية، بما في ذلك أوضاع السكان الناطقين بالروسية، وأن تُبنى على ما وصفه بـ"الوقائع الميدانية القائمة".



وبحث الرئيسان أيضًا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، والضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف إيرانية، وأكد الجانبان أهمية احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مع التزامها باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وشدد الزعيمان على "المسؤولية الخاصة" التي تتحملها كل من روسيا وفرنسا كعضوين دائمين في مجلس الأمن، مجددين التزامهما بالعمل المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، رغم تباين المواقف بين البلدين في عدة قضايا.

