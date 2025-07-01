ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في غزة الأسبوع المقبل

وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه سيعتمد نهجاً حازماً في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن.



وأكد ترامب في تصريحات تليفزيونية خلال تجوله داخل منشأة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين "التمساح ألكاتراز" في فلوريدا، أن نتنياهو يريد إنهاء الحرب في غزة، مضيفاً: "حققنا نجاحاً كبيراً في الملف الإيراني، والآن نركز على إنهاء القتال في غزة.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين 7 يوليو 2025، حيث سيبحثان بشكل أساسي وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى ملفات إقليمية أخرى مثل إيران وسوريا واتفاقيات التطبيع.