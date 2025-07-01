سيارة همر "مسروقة" في دمشق تظهر ضمن سيارات الأمن السوري.. كيف ردت الداخلية السورية؟ (فيديو)
11:07 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
بي بي سي
يستمر الجدل في قصة السيارة الهمر التي أبلغ صاحبها عن سرقتها في ريف دمشق حتى بعد التصريحات الرسمية. فقد قالت صفحات إخبارية سورية إن صاحب السيارة تفاجأ حين رآها في منشورة على صفحة وزارة الداخلية في عملية أمنية.
وتظهر السيارة أيضًا في صورة للعميد حسام طحان، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، وذلك أثناء القبض على مشتبه به بالهجوم على كنيسة مار إلياس في دمشق.
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