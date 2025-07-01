بي بي سي

يستمر الجدل في قصة السيارة الهمر التي أبلغ صاحبها عن سرقتها في ريف دمشق حتى بعد التصريحات الرسمية. فقد قالت صفحات إخبارية سورية إن صاحب السيارة تفاجأ حين رآها في منشورة على صفحة وزارة الداخلية في عملية أمنية.

وتظهر السيارة أيضًا في صورة للعميد حسام طحان، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، وذلك أثناء القبض على مشتبه به بالهجوم على كنيسة مار إلياس في دمشق.