فيديو لأم عراقية تصف ابنتها بـ"جلحة" يشعل مواقع التواصل... والطفلة ترد

القاهرة- مصراوي:

أثار مقطع فيديو لأم عراقية تُدعى "إيمان" موجة جدل واسعة على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في مقابلة تلفزيونية وهي تصف ابنتها بعبارة "جلحة" (قبيحة باللهجة العراقية) على الهواء مباشرة.

وخلال المقابلة التي أُجريت مع الأم وابنتها على إحدى القنوات المحلية، سألت المذيعة ضيفتها إن كانت الفتاة التي تجلس بجانبها هي ابنتها، لترد الأم ضاحكة: "جلحة"، في لقطة أثارت استياء المتابعين واعتبروها نوعًا من التنمر وتقليل الشأن، خاصة أن الأم دفعت الطفلة قليلاً بعيدًا عن الكاميرا.

كما قال شاعر النيل حافظ ابراهيم

الام مدرسة ان اعددتها

اعددت شعبا طيب الاعراق

بعد وصفها من قبل والدتها بالـ " چلحة "مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد والدة الطفلة التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفت ابنتها بالچلحة معتبرين ان جمال الطفلة يفوق جمال والدتها ! pic.twitter.com/abNF6Purw4 — faten_aljwary (@AljwaryFaten) June 5, 2025

وانهالت الانتقادات على الأم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن الأثر النفسي على الطفلة جراء هذا التصرف، في حين عبّر آخرون عن استغرابهم من وصف أم لابنتها بهذه الطريقة في بث تلفزيوني مباشر.

في المقابل، أثارت الطفلة "رندة" تعاطفًا واسعًا، ولقبها عدد كبير من المغردين بـ"الملكة السومرية"، و"السمراء الفاتنة"، في إشادة بجمالها وبراءتها وسط هذه العاصفة الإلكترونية.

ومع تصاعد الجدل، ظهرت الطفلة مجددًا في مقطع فيديو جديد، مساء الخميس، ناشدت فيه المتابعين وقف الهجوم على والدتها. وقالت إن والدتها تناديها بهذه العبارة كنوع من المزاح والدلال داخل البيت، مؤكدة أنها لم تكن ترغب أصلاً في الظهور الإعلامي لأسباب خاصة.

الطفلة رند تدافع عن والدتها بعد اللقاء المثير للجدل:



أمي ما سبتني، وكلمة (جلحة) دلعي بالبيت أمي ما رادت أطلع في السوشيال لأسباب خاصة. pic.twitter.com/4om8YGB2hg https://t.co/wp6dHNc2sJ — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 5, 2025

وشددت رندة على أن ما يُتداول على مواقع التواصل "ليس كله صحيحًا"، داعية إلى إنهاء الحملة والجدل الدائر.

ويُذكر أن هذه الحادثة تسلط الضوء على خطورة تفسير مقاطع الفيديو خارج سياقها، خاصة في ظل انتشار واسع لمنشورات تُبنى على اجتزاء أو سوء فهم، ما قد يؤثر على حياة الأفراد وخصوصيتهم.