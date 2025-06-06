إعلان

فيديو لأم عراقية تصف ابنتها بـ"جلحة" يشعل مواقع التواصل... والطفلة ترد

02:27 م الجمعة 06 يونيو 2025

فيديو لأم عراقية تصف ابنتها بـ''جلحة''

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

أثار مقطع فيديو لأم عراقية تُدعى "إيمان" موجة جدل واسعة على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في مقابلة تلفزيونية وهي تصف ابنتها بعبارة "جلحة" (قبيحة باللهجة العراقية) على الهواء مباشرة.

وخلال المقابلة التي أُجريت مع الأم وابنتها على إحدى القنوات المحلية، سألت المذيعة ضيفتها إن كانت الفتاة التي تجلس بجانبها هي ابنتها، لترد الأم ضاحكة: "جلحة"، في لقطة أثارت استياء المتابعين واعتبروها نوعًا من التنمر وتقليل الشأن، خاصة أن الأم دفعت الطفلة قليلاً بعيدًا عن الكاميرا.

وانهالت الانتقادات على الأم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن الأثر النفسي على الطفلة جراء هذا التصرف، في حين عبّر آخرون عن استغرابهم من وصف أم لابنتها بهذه الطريقة في بث تلفزيوني مباشر.

في المقابل، أثارت الطفلة "رندة" تعاطفًا واسعًا، ولقبها عدد كبير من المغردين بـ"الملكة السومرية"، و"السمراء الفاتنة"، في إشادة بجمالها وبراءتها وسط هذه العاصفة الإلكترونية.

ومع تصاعد الجدل، ظهرت الطفلة مجددًا في مقطع فيديو جديد، مساء الخميس، ناشدت فيه المتابعين وقف الهجوم على والدتها. وقالت إن والدتها تناديها بهذه العبارة كنوع من المزاح والدلال داخل البيت، مؤكدة أنها لم تكن ترغب أصلاً في الظهور الإعلامي لأسباب خاصة.

وشددت رندة على أن ما يُتداول على مواقع التواصل "ليس كله صحيحًا"، داعية إلى إنهاء الحملة والجدل الدائر.

ويُذكر أن هذه الحادثة تسلط الضوء على خطورة تفسير مقاطع الفيديو خارج سياقها، خاصة في ظل انتشار واسع لمنشورات تُبنى على اجتزاء أو سوء فهم، ما قد يؤثر على حياة الأفراد وخصوصيتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أم عراقية جلحة العراق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فيديوهات العجول الهربانة 2025.. عجل يقتحم محل أحذية في الإسكندرية
فيديو مبهج| احتفال العيد داخل قطار الصعيد ومسافرون: ربنا يديم علينا الأمن والأمان
كيف تتجنب "التخمة" بعد تناول اللحوم؟.. 7 عادات لا تتجاهلها