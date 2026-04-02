إعلان

بينها مصر.. 8 دول تدين قانون الإعدام الإسرائيلي في الضفة

كتب : وكالات

10:59 ص 02/04/2026 تعديل في 11:14 ص

علم مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، بأشد العبارات، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، وتطبيقه فعليًا بحق الفلسطينيين.
وحذر الوزراء، في بيان مشترك، من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي قالوا إنها تكرّس نظام فصل عنصري، وتعتمد خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وكذلك وجوده على أرضه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد البيان أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا خطيرًا، لا سيما في ظل تطبيقه بشكل تمييزي ضد الأسرى الفلسطينيين، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار في المنطقة.

كما أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير وصفوها بالموثوقة تشير إلى استمرار الانتهاكات.

وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات تشمل التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، إضافة إلى التجويع وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية التي تقوم على التمييز العنصري والقمع والاعتداء، والتي تستهدف الفلسطينيين، بحسب البيان.

وشددوا على ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها زيادة التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع مزيد من التدهور في الأوضاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسرى الفلسطينيين إسرائيل الضفة الأردن مصر باكستان إندونيسيا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

