ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 2-4-2026، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.42 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 61.09 جنيه، بتراجع 78 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.02 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.82 جنيه، بتراجع 10 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 33.79 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.42 جنيه، بتراجع 86 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.32 جنيه، بزيادة 7 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.76 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.34 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.64 جنيه، بتراجع 9.29 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.65 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.8 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.58 جنيه، بزيادة 63 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 143.6 جنيه، بزيادة 8.76 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.91 جنيه، بزيادة 17.08 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.88 جنيه، بتراجع 54 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.71 جنيه، بزيادة 3.32 جنيه.