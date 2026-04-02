إيران: غارات جوية تستهدف منشأة طبية وتلحق بها أضرارًا جسيمة (صور)

كتب : وكالات

11:28 ص 02/04/2026

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تعرض منشأة طبية تاريخية في طهران لأضرار كبيرة جراء غارات جوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسين كرمانبور، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الهجوم استهدف معهد باستور الإيراني، الذي وصفه بأنه من المؤسسات الطبية العريقة في مجال الصحة العالمية وعضو في شبكة باستور الدولية.

وأضاف أن استهداف المعهد يمثل "اعتداءً مباشراً على الأمن الصحي الدولي"، مشيراً إلى حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى.

ونشر المتحدث صوراً من موقع الحادث أظهرت دماراً واسعاً في أجزاء من المنشأة، وتحول أجزاء منها إلى أنقاض.

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
