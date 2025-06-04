عراقجي لأمين عام حزب الله: إيران مهتمة بمساعدة لبنان

بيروت - (د ب أ)

أكد وزير ‏الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام بلاده بمساعدة لبنان.

واستقبل الشيخ نعيم قاسم الوزير ‏عراقجي بحضور ‏سفير إيران في لبنان مجتبى أماني، "وتمَّ التداول في أوضاع ‏المنطقة"، حسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله".

وأكد وزير الخارجية الإيراني " على أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‏في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة الاحترام ‏المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين".‏

بدوره، جدد الشيخ نعيم قاسم " الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏وقائدها الإمام الخامنئي والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على ‏الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته".

وأكد قاسم " على أهمية دور إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها" ، مشيرا إلى "قناعة حزب الله وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه".‏

وكان الوزير عراقجي وصل صباح أمس الثلاثاء إلى مطار بيروت قادما من مصر في زيارة رسمية أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، ووقع كتابه الذي حمل عنوان "قوة التفاوض" في فندق "الكورال بيتش" في بيروت.