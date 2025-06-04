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تايلاند توافق على شراء المزيد من مقاتلات "جريبين"

12:59 م الأربعاء 04 يونيو 2025

تايلاند

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بانكوك -(د ب أ)


أعلن سلاح الجو الملكي التايلاندي أن الحكومة وافقت على شراء المزيد من مقاتلات جريبين سويدية الصنع، من شركة ساب السويدية.


وأضاف سلاح الجو في مقطع مصور اليوم الأربعاء، أن عملية الشراء تهدف إلى الاستغناء عن مقاتلات إف 16 المستخدمة منذ 37 عاما، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.


وسوف تبدأ شركة ساب وإدارة العتاد الدفاعي السويدي الآن الخطوات المقبلة في عملية الشراء إلى جانب مملكة تايلاند، بحسب موقع ديفينس إندستري يوروب. وفي هذه المرحلة لم يتم توقيع أي عقود بعد ولم يتم تقديم أي طلبيات.


والغرض من هذه الحزمة هو تعزيز الاستقلال الأمني والإستراتيجي لتايلاند بينما تدعم أيضا توفير الوظائف والاستثمار عبر العديد من القطاعات في البلاد.

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