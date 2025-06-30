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"أمانة يا عمو عبيلي".. دموع طفلة فلسطينية تقف لساعات من أجل وجبة (فيديو)

05:54 م الإثنين 30 يونيو 2025

طفلة فلسطينية تقف لساعات من أجل وجبة

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وكالات
في مشهد إنساني مؤلم يلخص حجم الكارثة الإنسانية التي وصل إليها قطاع غزة المحاصر، ظهرت طفلة فلسطينية تبكي بعد انتظارها لساعات في طابور به المئات من أجل الحصول على وجبة.

وأظهر مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الظروف الإنسانية الصعبة ونقص الغذاء الحاد والتجويع بين أطفال غزة.

ويتجاهل الاحتلال الإسرائيلي الدعوات الدولية التي تطالب بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي حذرت من دخول القطاع في مرحلة المجاعة.

ويواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 56 ألفًا و500 شخصًا، وإصابة 133 ألفًا و419 آخرين.

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أطفال غزة مجاعة غزة الاحتلال الإسرائيلي
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