حكومة غزة: قصف مستشفى شهداء الأقصى عدوان همجي

وكالات

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بشدة القصف الإسرائيلي على مستشفى شهداء الأقصى، قائلًا إن ما حدث "عدوان همجي".

وأفاد المكتب الإعلامي بوقوع مصابون في غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وجدد المكتب الإعلامي مطالبه العاجلة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك فورًا "للجم العدوان"، وتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها.

ومن جانبه، شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن إسرائيل تواصل قتل أسر فلسطينية نازحة بأكملها في منطقة صنفتها بأنها "آمنة" في غزة.

وأشار المكتب الأممي إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف خيام نازحين بخان يونس جنوبًا أمس الأحد ما أسفر عن استشهاد أسر بأكملها.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفًا و500 شهيد، و133 ألفًا و419 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.