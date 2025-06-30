إعلان

نتنياهو: النصر على إيران يوفر فرصة للإفراج عن المحتجزين في غزة

02:13 ص الإثنين 30 يونيو 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن النصر على إيران يوفر فرصا للإفراج عن المحتجزين في غزة.

وقال نتنياهو: "أريد أن أعلن لكم، كما تعملون على الأرجح، أن فرصا عديدة توافرت الآن إثر انتصارنا، قبل كل شيء، لتحرير المحتجزين".

وأضاف: "علينا أيضا معالجة قضية غزة، التغلب على حماس، لكنني أرى أننا سننجز هاتين المهمتين".

وكان نتنياهو يتحدث أمام مسؤولين وموظفين في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وفقا للغد.

وتطرق نتنياهو مجددا إلى إمكان أن توسع إسرائيل اتفاقات السلام في المنطقة.

وقال: "ثمة فرص إقليمية واسعة تفتح"، وذلك بعد 3 أيام من إدلائه بتصريحات ضمن التوجه نفسه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو نتنياهو النصر على إيران الإفراج عن المحتجزين في غزة المحتجزين في غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن حادث ضحايا الإقليمي بالمنوفية*
الحكومة مسؤولة.. مجدي الجلاد: تكلفة صيانة الطريق الإقليمي تثير تساؤلات