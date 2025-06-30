نتنياهو: النصر على إيران يوفر فرصة للإفراج عن المحتجزين في غزة



وكالات

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن النصر على إيران يوفر فرصا للإفراج عن المحتجزين في غزة.

وقال نتنياهو: "أريد أن أعلن لكم، كما تعملون على الأرجح، أن فرصا عديدة توافرت الآن إثر انتصارنا، قبل كل شيء، لتحرير المحتجزين".

وأضاف: "علينا أيضا معالجة قضية غزة، التغلب على حماس، لكنني أرى أننا سننجز هاتين المهمتين".

وكان نتنياهو يتحدث أمام مسؤولين وموظفين في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وفقا للغد.

وتطرق نتنياهو مجددا إلى إمكان أن توسع إسرائيل اتفاقات السلام في المنطقة.

وقال: "ثمة فرص إقليمية واسعة تفتح"، وذلك بعد 3 أيام من إدلائه بتصريحات ضمن التوجه نفسه.