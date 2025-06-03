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الأعنف منذ انتهاء الهدنة.. إسرائيل تعلن مقتل 3 جنود بغزة

10:01 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي

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خان يونس- (أ ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة من جنوده في قطاع غزة، فيما وصفه بأنه يبدو "أعنف هجوم على القوات الإسرائيلية" منذ إنهاء وقف إطلاق النار مع حماس في شهر مارس الماضي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجنود الثلاثة، وجميعهم في أوائل العشرينات من عمرهم، لقوا حتفهم خلال أعمال قتالية في شمال غزة، أمس الاثنين، دون تقديم تفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنهم قتلوا في انفجار وقع بمنطقة جباليا.

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جيش الاحتلال إسرائيل مقتل جنود بغزة
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