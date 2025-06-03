طهران تعرب عن رغبتها في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع لبنان

(وكالات)

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، على متانة العلاقات التي تربط بلاده بلبنان، واصفاً إياها بـ"العلاقات التاريخية" التي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين البلدين.

وأكد الوزير الإيراني التزام طهران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، مشيراً إلى أن احترام سيادة لبنان يمثل حجر الأساس في السياسة الإيرانية.

كما أعرب عن تطلعه إلى فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين إيران ولبنان، تقوم على الحوار والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.